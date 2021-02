– Oppgangen overgår alt vi har sett tidligere

– Den kraftige oppgangen for sjøhytter følger av at sjøhytter er et knapphetsgode i Norge med begrenset tilbud på grunn av byggeforbudet i 100-metersonen. Dessuten pågår en kraftig innskjerpelse på praktiseringen av byggeforbudet, spesielt i pressområdene i strandsonen. Det tilsier ytterligere vekst her, hvis den sterke etterspørselen vedvarer, sier han.