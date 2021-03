IVAR TOLLEFSEN KUPPET STORT: Budalsvegen 257 på Geilo var lagt ut for 8,95 millioner. Eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen eide nabohytta og dro raskt på med et bud nærmere 30 prosent over prisantydningen. Foto: Eiendomsmegler 1 Geilo