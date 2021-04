KUPPET FOR 12 MILLIONER: Paal Hveem bladde opp 2,5 millioner ekstra for å sikre seg Dr. Holms-leiligheten som var lagt ut for 9,5 millioner kroner. Geilo-luksusen ligger solrikt og vestvendt til i venstre bygg, går over 3. og 4. etasje, og har enden av den buede terrassen foran. Foto: Pål Harald Uthus