Kristian Monsen Røkke kjøper hytte til 19 millioner

Kristian Monsen Røkke, sønn av Kjell Inge Røkke og sjef i Aker-konsernets fornybarsatsning, Aker Horizons, har kjøpt en hytte i Hemsedal, ifølge DN. Hytta, som ble lagt ut i markedet i slutten av februar, hadde en prisantydning på 19 millioner kroner, og det skal være denne prisen Røkke har betalt.

Hytta i Hemsedal ligger øverst i en fjellside, med utsikt over Lykkja, Tysleifjorden og Skogshorn mot vest. Med på kjøpet følger rett til leie av jakt- og fisketerreng, ifølge hytteannonsen.

Sommerhytte

For litt over et halvt år siden sikret Kristian Monsen Røkke seg sommerhytte da han kjøpte Mandals dyreste hytte uten engang å ha sett den. Pris: 20 millioner kroner.

– Det er en veldig gjennomført eiendom både utvendig og innvendig. Den ligger veldig usjenert og fint til i skjærgården og har mye bra kvaliteter både i bygningsmassen og i eiendommen forøvrig. Den er sjeldent godt gjennomført, sa eiendomsmegler Christian Forum til Finansavisen.

21. august la han ut eiendommen for salg. 1. september kunne han klaske på et «Solgt»-merke på Finn-annonsen – angivelig etter en heftig budrunde.

Selger var den pensjonerte byggmesteren Gustav Olsen og Jorunn Lønning. De la ut den arkitekttegnede funkisperlen med stort bryggeanlegg, molo og sirlig opparbeidet hage for 14,7 millioner kroner. Selve hytta er bygget i 2013 og har både gjestedel og anneks som ligger i et atrium perfekt skjermet for vær og vind. Likevel loves det at solen har fri innpass. Brygga har god dybde og plass til flere båter.