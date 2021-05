Sjøhyttesalget rett til himmels

Hittil i år er det omsatt 64 prosent flere sjøhytter, sammenlignet med fjorårets fire første måneder. Det viser ferske tall Finansavisen har hentet inn over tinglyste salg fra Prognosesenteret.

– Tallene er helt ville. Salget av sjøhytter er ekstremt høyt – hvor april utmerker seg med et gigantisk hopp, sier senioranalytiker Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret.

– Kjøpte usett i fjor

Det er lett å tenke at nedstengingen 12. mars i fjor, og at regjeringens utskjelte hytteforbud 19. mars – som varte helt til slutten av april – bremset sjøhyttesalget, og at tallene ikke gir mening. Men, neida – det ble omsatt flere sjøhytter både i mars og april under nedstengingen i fjor, enn i tilsvarende måneder i 2019 (se tabellen).

– HELT VILLE TALL: Carl Christian Mathiesen, analysesjef i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

– Tallene viser at mange kjøpte sjøhytte usett i mars og april 2020, og at hytteforbudet ikke ga lavere salg.

Statistikken viser også at hyttemarkedet utmerket seg med raske overtagelser uten etterslep i tinglysningene, i årets kjøligere måneder.

Eksploderte i april

Til tross for full lockdown i starten av pandemien, ble det i mars i fjor omsatt 146 sjøhytter – 10 flere enn i mars 2019. I april i fjor steg antall omsatte sjøhytter med fem, til 169.

Veksten er beskjeden sammenlignet med eksplosjonen i salget av sjøhytter i år.

I mars fikk hele 244 hytter langs kysten nye eiere – et giganthopp på 67 prosent, mot mars i fjor.

April utmerker seg med rekordsterke 86 prosent flere omsatte sjøhytter – i et umettelig marked fikk 314 sjøhytter nye eiere.

Omsatte sjøhytter 2019-2021 (januar-april) Måned 2019 2020 2021 %-endring 2020-2021 Januar 157 119 172 45 % Februar 115 126 190 51 % Mars 136 146 244 67 % April 165 169 314 86 % Totalt 573 560 920 64 % Kilde: Prognosesenteret og Grunnboken

– Nok et år med sommerferie i Norge, sender etterspørselen til himmels. Mange ønsker seg også hytte nå som de kan bruke den mer, som hjemmekontor.

15 prosents prisvekst

Rekordmange salg viser at nordmenn villig blar opp for å sikre seg sommerferie i Norge.

– Lave renter og høyere boligpriser har også økt lånekapasiteten til hyttekjøpere. Mange rike har blitt enda rikere i aksjemarkedet. Sammen med et lavt tilbud av hytter får vi et relativt høyt prisnivå ut 2021, hevder Mathiesen.

Tallene fra Prognosesenteret viser at kvadratmeterprisen for omsatte sjøhytter i år har steget med 15 prosent, sammenlignet med prisene i fjorårets fire første måneder.

SOLGT 60 PROSENT OVER: Overkommelig prisantydning for mange bidro til overopphetet budrunde. Kjøper bladde opp 5,85 millioner for oppussingsobjektet Grindholmen 19 på en øy i Sandefjord. Foto: Karl Filip Kronstad

– Kvadratmeterprisen sier mer om prisutviklingen enn gjennomsnittspriser, da det omsettes ulike typer hytter, størrelser og alder.

– Vi tror på nok et rekordår i antall omsetninger og prisvekst, sier analytikeren.