Hytteprisene slår gamle rekorder

– Den kraftige veksten både i priser og volum vi opplevde i hyttemarkedet i fjor fortsatte i første halvår 2021, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

SLÅR REKORDER: Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge. Foto: Iván Kverme

Fredag formiddag la han frem fritidsboligprisstatistikken som viser at hytteprisene steg med 12,6 prosent i første halvår i 2021. En fritidsbolig i Norge koster nå 2.888.516 kroner i snitt.

Mens prisene steg med 6,4 prosent for sjøhytter, steg prisene for fjellhytter og innlandshytter med hele 16,5 prosent og 12,5 prosent.

Prisvekst og hyttesalg første halvår År Prisvekst Solgte 2017 8,2% 2.562 2018 4,5% 2.437 2019 2,0% 2.590 2020 3,6% 3.057 2021 12,6% 3.886 Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi

Stor omsetning

Det ble solgt 3.886 hytter i Norge i første halvår, det er en en oppgang på 27,1 prosent sammenlignet med første halvår 2020.

– Den kraftige oppgangen i priser og volum i hyttemarkedet i 2020 overgikk alt hva vi har sett tidligere, og denne utviklingen har fortsatt i 2021, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Det ble omsatt 1.913 fjellhytter, 1.277 sjøhytter og 695 innlandshytter ifølge den ferske statistikken.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Ringsaker kommune. Blant kystkommunene var det Lindesnes, Kristiansand og Asker som hadde flest salg.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3,43 millioner, opp 6,4 prosent i første halvår, mens fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2,99 millioner, opp 16,5 prosent i første halvår.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1,59 millioner, opp 12,5 prosent i første halvår.

– I 2020 var det sjøhyttene som hadde den største prisveksten. I første halvår er det fjell- og innlandshyttene som vokser mest, og markant mer enn sjøhyttene i snitt. Riktignok er prisene svært høye i de dyreste sjøhyttekommunene, sier Lauridsen.

Tallene fra Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi avviker fra de tallene Finansavisen har omtalt fra Prognosesenteret, da de bruker ulike definisjoner på de ulike hyttetypene. Den største forskjellen går på definisjon av sjøhytte som her gjelder fritidsboligene som ligger mindre enn 2.000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet. Hos Prognosesenteret er definisjonen mindre enn 400 meter fra kysten, men også fritidsboliger ved innlandssjøer på minst 20 kvadratkilometer.

Nesten 9 millioner på Færder

En gjennomsnittshytte på Færder koster nå 8,94 millioner og topper listen over steder med dyrest hytter. Selvsagt preget av enkelte salg med svært høy pris. Lillesand er på andre plass med en gjennomsnittspris på 7.67 millioner og Kragerø er på tredje med 6,48 millioner.

Det har vært 25 hyttesalg på Færder, kun 11 i Lillesand og 36 i Kragerø iløpet av første halvår.

I gjennomsnitt tok det 50 dager å selge en fritidsbolig mot 93 dager for et år siden og fritidsboligene ble solgt 4 prosent over prisantydning i snitt.

– Vi har aldri tidligere observert så rask omsetningstakt i fritidsboligmarkedet, og vi har heller aldri målt et positivt avvik mellom prisantydning og solgt pris tidligere, sier Lauridsen.

Det er omsatt 396 hytter over 5 millioner kroner i første halvår. Det er en økning på 74,4 prosent.