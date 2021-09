Vil ha 33 millioner for nasjonalparkluksus

I hjertet av nasjonalparken Rocky Mountains i Colorado, USA, selges nå en luksusranch til 3,8 millioner dollar – 33 millioner kroner.

Hyttepalasset ligger like ved golfparadiset Cordillera Ranch og er tuftet på gammel amerikansk arkitektur der stein og tømmer dominerer byggematerialene.

Luksusranchen ligger på en åtte mål stor eiendom i en dal omgitt av taggete, alpine fjelltopper i Gore Range – som kan minne om Trollveggen i Romsdalen her hjemme i Norge.

Området rundt byr på fluefiske, badebasseng, rekreasjonssenter, golfbane, tennis og milevis med stier til fjelltopper og i skogene rundt.

Peis i stue <strong>Foto: Slifer Smith & Frampton / Aaron Rabins, Brooke Horan-Kates & Pam Horan-Kates</strong> (1 / 9) Peis i stue Foto: Slifer Smith & Frampton / Aaron Rabins, Brooke Horan-Kates & Pam Horan-Kates

Liker du ikke furu er imidlertid ikke denne fritidsboligen noe for deg. Her kommer gulv, tak, bjelker og trapp i forskjellige sjatteringer av tresorten. En steinpeis fra gulv til tak i stuen gir et sårt tiltrengt avbrekk fra tretonene.

Vinduer dominerer stuen og gir utsikt til naturen utenfor.

Et rundt bibliotek leder videre inn til både kontor og soverom, som har egen peis, to bad og doble skap. Det er totalt fem soverom og fem bad i den 590 kvadratmeter store hytta.

Aaron Rabins, Brooke Horan-Kates og Pam Horan-Kates i Slifer Smith & Frampton Real Estate står som meglere i salget av eiendommen.