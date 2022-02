– Oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i hyttemarkedet som startet i 2020 fortsatte gjennom 2021, sier adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

FORTSATT PRISVEKST: Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge Foto: Eivind Yggeseth

Prisene for fritidsboliger steg med 7,3 prosent i 2021. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.680.012 kroner.

I 2021 ble det solgt 8.549 hytter i Norge – en nedgang på 3,9 prosent fra 2020. I årets seks første uker er det solgt 424 fritidsboliger, det er en 48,7 prosent færre enn på samme tid ifjor.

Dyre hytter

– Det har de siste 5-6 årene vært en sterk vekst i hyttemarkedet som ble toppet med den sterke oppgangen i 2020. I 2021 ble det solgt nesten like mange brukte hytter som i 2020, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Særlig er veksten stor for hytter over 5 millioner kroner. Her er omsetningsveksten hele 21,4 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 har dette segmentet mer enn doblet seg i størrelse, sier Lauridsen.

Det er også bygget mange bye hytter, spesielt på fjellet.

I 2021 ble det ifølge SSB gitt igangsettingstillatelser for nesten 7000 fritidsboliger, opp fra snaut 4500 i 2020.

– Vi har de siste to årene opplevd en fritidsboligboom i Norge uten sidestykke historisk, sier Lauridsen.

Sterkest prisvekt på fjellet

I 2021 ble det omsatt 8 549 hytter i bruktmarkedet. 4 338 var fjellhytter, 2 536 var sjøhytter og 1 675 var innlandshytter. Det var flest omsetninger i Trysil, Ringsaker og Vinje kommune.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2 853 504, opp 10,1 prosent fra 2020.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 159 179, opp 4,6 prosent fra 2020.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 494 975, opp 9,9 prosent fra 2020.

– I 2021 oppnådde hytteselgerne for første gang å få mer enn prisantydning for hyttene. I snitt ble brukte hytter i fjor solgt for 1,3 prosent mer enn prisantydningen, sier Lauridsen.

I gjennomsnitt tok det 47 dager å selge en fritidsbolig, mens den typiske formidlingstiden var på 16 dager.

- Salgstiden har gått markant ned fra 2020 og det har aldri tidligere gått så raskt å selge fritidsboliger i Norge, sier Lauridsen.