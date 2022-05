Byggene som må rives, er blant annet en 70 meter lang flytebrygge, en 45 kvadratmeter stor molo, samt flere uthus som benyttes som hytter, skriver NRK.

Tirsdag ble det flertall for riving i formannskapets møte i Asker kommune. Kun Frp og Sp stemte imot.

– Saken er veldig lei. Det er mange forhold som ligger langt tilbake i tid, sa ordfører Lene Conradi (H) på møtet.

Formannskapets vedtak tirsdag satte punktum for en over 13 år gammel strid. Flere kommunepolitikere i 2009 så seg lei av ukontrollert bygging på Brønnøya, som ligger like sør for Sandvika. En kartlegging avdekket flere ulovlige bygg.

