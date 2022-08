Sultan Muhammad V (51) skapte overskrifter verden over da han i 2019 abdiserte fra tronen etter å ha giftet seg med en tidligere Miss Moskva, den da 25 år gamle Oksana Voevodina, samt ukevis med spekulasjoner. Kongehuset ga ingen grunn for abdiseringen etter at han tiltrådte tronen i desember 2016.

En måned etter å ha fått en sønn erklærte sultanen at han skilte seg fra Voevodina.

Sultanen har ikke bare forelsket seg i russiske skjønnheter. Nå har han også forelsket seg i skjærgården helt syd i Norge. Rett utenfor Tregde, og bare 2,5 kilometer i luftlinje fra hytta Kristian Røkke kjøpte for få år siden, har Sultan Muhammad nå kjøpt en øy med en forfallen hytte. Nå skal han rive og bygge nytt.

SYDVENDT: Slik vil Sultan Muhammads nye hytte på Gillerholmen i Mandal se ut fra vannet. Fotomontasje: : Idé-Skisse/Konsmo Hus

To år uten salg

For selgerne har allerede fått godkjent både riving og oppføring av ny hytte på den lille øya Gillerholmen utenfor Tregde. Dagens eiere har forsøkt å selge eiendommen i mer enn to år uten å lykkes.

Den gamle hytta var i dårlig stand, og trengte betydelig vedlikehold, hvorpå takstmann Sven Tallaksen allerede i 2015 anbefalte riving av den da 49 kvadratmeter store hytta. Inkludert terrasser utgjorde fotavtrykket 85 kvadratmeter.

Den dårlige interessen gjorde at Kristian Storaker Trægde, på vegne av Per Goldman Nilsen og Anne Kristin Storaker Trægde, fikk tegnet en ny hytte på øya. Han planla hytta over de gamle grunnmurene, men forlenget den i bakkant for å øke arealet til 124 kvadratmeter.

STØRRE PLASS: Sultanens hytte er opprinnelig kun 49 kvadratmer, men forlenges kraftig i bakkant slik at den blir på 124 kvadratmeter. Illustrasjon: Idé-Skisse/Konsmo Hus

Stort JA fra kommunen

Planene krevde dispensasjon ved at kommunen måtte vurdere fordeler og ulemper ut fra et samfunnsperspektiv. At en eldre bygning krevde mer vedlikehold var mer enn god nok begrunnelse, samtidig som også andre hytteeiere hadde fått tillatelse til tilsvarende. Dermed sa kommunen klart ja.

Med rammetillatelse i hånd, gjorde eierne et nytt salgsforsøk i vinter. Da eksploderte interessen. Megler Tore Stray kunne til Lindesnes Avis fortelle om 15.000 visninger på annonsen og 25 interesserte.

Øya er på 17,7 mål, og har 900 meter strandlinje. Verdivurderingen var åtte millioner kroner.

SYD OG VESTVENDT: Sultanen får soverommene mot øst og stue og kjøkken mot syd og vest. Illustrasjon: Idé-Skisse/Konsmo Hus

Pris: 8 mill.

Plutselig forsvant hytteannonsen fra Finn. Utad kunne det se ut som annonsen ble trukket, men begge parter skal nå ha skrevet under kjøpekontrakten på eiendommen.