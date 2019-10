Konsernsjefen i Tesco slutter etter å ha lyktes med snuoperasjon

Britiske Tesco har i dag kunngjort at Dave Lewis (54) fratrer stillingen som konsernsjef neste år. Lewis har ledet den britiske supermarkedskjeden siden 1. september 2014.

Han ble hentet fra dagligvaregiganten Unilever da tidligere Tesco-sjef Philip Clarke gikk av etter flere resultatskuffelser.

I løpet av 2014 sendte Tesco ut flere resultatvarsler, og ikke minst ble en pinlig regnskapsskandale avslørt, og aksjen endte det året ned 43 prosent. Flere konserndirektører måtte forlate Tesco i kjølvannet av av flausen, og Lewis fikk oppdraget med å rydde opp i alt rotet.

Redningsmann

Når Lewis nå vil fratre igjen, forklarer han selv at beslutningen om å gå av er en personlig avgjørelse. Han mener tiden er inne for å gi stafettpinnen videre, og viser til at Tescos snuoperasjon er gjennomført.

Analytikere derimot, skal ifølge BBC News være overrasket over kunngjøringen.

Dette synet ble også delt av aktørene på aksjemarkedet, som tidlig onsdag sendte Tesco-aksjen nedover.

Etter en tur innom positivt terreng, løftet av sterke halvårstall fra supermarkedskjeden, vekslet aksjen mellom små oppganger og nedganger mot slutten av handelsdagen onsdag.

Ifølge Reuters har Tesco-aksjen steget 6 prosent etter at Lewis tiltrådte som toppsjef høsten 2014. Lewis selv peker ifølge nyhetsbyrået på at aksjen har steget rundt 40 prosent siden oktober 2014, da det fulle omfanget av regnskapskaoset i selskapet ble offentliggjort.

Blant analytikere hos Shore Capital omtales Lewis som «han som reddet Tesco».

Oljefondet inne

En oversikt Financial Times fører over institusjonelle investorer i Tesco, viser at Norges Bank Investment Management, eller Oljefondet, hadde 4,03 prosent av aksjene i supermarkedskjeden pr. 17. juni i år.

Blant andre store eiere i Tesco er BlackRock og Schroder Investment Management.

Tesco selv oppgir en 3,99 prosents eierandel for Norges Bank, men deres oversikt ble sist oppdatert 11. januar.

I løpet av 2014 var Oljefondet oppe i en eierandel på 7 prosent i Tesco.

Oljefondet har altså vært med på nedturen i 2014 og oppgangen i ettertid.

Snuoperasjon i mål

Kunngjøringen om Lewis' avgang kom altså samme dag som Tesco offentliggjorde resultatene for sitt regnskapsmessige første halvår.

Disse viste en 6,7 prosents økning i overskuddet før skatt fra samme periode i fjor, til 494 millioner pund. Inntektene var på sin side opp bare 0,6 prosent, til 31,9 milliarder pund.

En driftsmargin på 4 prosent er imidlertid oppnådd ett år tidligere enn hva Tesco under Lewis har hatt som målsetting.

«Til tross for utfordrende eksterne forhold, har vi oppnådd en veldig god start på året. Jeg er veldig glad for å si at vi nå har levert på alle punkter i snuoperasjonsplanen», sier den nå avtroppende Tesco-sjefen i en kommentar til selskapets resultater.

Boots-mann stepper inn

Når Lewis går av til sommeren neste år, vil han bli erstattet av Ken Murphy, opplyser Tesco.

Murphy har hatt flere ledende roller i apotekkjeden Boots.

Boots inngår nå i Walgreens Boots Alliance, et amerikansk holdingselskap som ellers eier blant annet Walgreens og Alliance Healthcare, også disse apotekkjeder.