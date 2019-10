Hennes & Mauritz bykser på børs etter sterke kvartalstall

Hennes & Mauritz oppnådde i sitt regnskapsmessige tredje kvartal et overskudd før skatt på 5,01 milliarder svenske kroner, en økning på 25 prosent fra samme periode i fjor.

Ifølge Reuters, som påpeker at dette er klesgigantens første kvartal på mer enn to år med vekst i overskuddet før skatt, var det blant analytikere ventet et resultat på 4,93 milliarder kroner.

«H&M leverte sin første sterke kvartalsinntjening på mer enn fire år, som kan styrke troen på snuoperasjonen», skriver Carnegie i et notat, ifølge nyhetsbyrået.

PÅ MOTEN: H&M-aksjen er opp 6–7 prosent i Stockholm torsdag ettermiddag. Foto: Bloomberg

Estimater innhentet av Infront Data viser en forventning på 4,84 milliarder, opplyser TDN Direkt.

H&M-aksjen var raskt opp over 6 prosent på Stockholm-børsen, og den står nå i pluss 6,7 prosent. Så langt i år er aksjen opp nær 60 prosent, etter å ha sunket til det laveste nivået på 13 år i fjor.

Hennes & Mauritz (Mill. SEK) 3. kv./19 3. kv./18 Pr. 3. kv./19 Pr. 3. kv./18 Driftsinntekter 62.572 55.821 171.061 153.986 Driftsresultat 5.029 3.976 11.969 11.191 Resultat før skatt 5.011 4.012 11.988 11.287 Resultat etter skatt 3.859 3.099 9.231 9.109* *Inkluderer 418 mill. kr i engangs skatteinntekt ifm. skattereform i USA.

Mer fullpris, mindre rabatter

«Utviklingen med mer salg til full pris og reduserte rabatter bidro til en 26 prosents økning i driftsoverskuddet i tredje kvartal, samtidig som aktiviteten i vårt transformasjonsarbeid opprettholdes på et høyt nivå», heter det i en kommentar fra H&M-sjef Karl-Johan Persson.

FORTSETTER TRANSFORMASJONEN: Hennes & Mauritz og toppsjef Karl-Johan Persson. Foto: NTB Scanpix

Driftsresultatet ble på 5,03 milliarder svenske kroner. Ifølge TDN Direkt var det ventet å vise et overskudd på snaut 4,82 milliarder.

Omsetningen ble økt med 12 prosent. Sommerkolleksjoner som slo an, bidro til at salget i perioden endte på 62,57 milliarder svenske kroner netto.

Målt i lokale valutaer var omsetningen opp 8 prosent fra samme periode i fjor.

Omsetningen fra H&Ms nettbutikk steg hele 30 prosent målt i svenske kroner og 25 prosent i lokale valutaer.

H&M ble lansert som forhandler på den indiske netthandelsplattformen Myntra i løpet av perioden. Mottagelsen har ifølge klesgiganten vært bedre enn deres egne høye forventninger, og selskapet hadde en samlet salgsvekst på 29 prosent i landet i perioden.

I USA var salget i lokal valuta opp 19 prosent.

Færre åpninger

Etter tre av fire kvartaler i regnskapsåret som løper fra 1. desember til 30. november, har H&M økt den totale omsetningen med 11 prosent til 171,06 milliarder svenske kroner. I lokale valutaer er salgsveksten 6 prosent.

Resultatet før skatt viser 11,99 milliarder svenske kroner, en økning på 6 prosent fra året før.

H&M regner nå med å netto åpne rundt 120 nye utsalgssteder i løpet av helåret 2019. Dette er et noe lavere antall enn det selskapet har kommunisert tidligere.