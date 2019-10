4Sound konkurs

«Unoter i regnskapet», «Svakere toner» og «Ingen søt musikk» har vært titlene i Finansavisen når Music Retail Holdings og Music Retail Norways regnskaper har vært omtalt de seneste årene.

Etter ti års drift måtte holdingsselskapet allerede for to år siden konstaterer at 170 millioner kroner var tapt på salg av musikkinstrumenter i Norden.

49 millioner i minus

Onsdag ble konkursbegjæringen for begge selskapene levert til retten etter at musikkselksapene er kommet i brudd med lånevilkårene, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Konsernregnskapet til Music Retail Holding, som er eneeier av Music Retail Norway, viser en omsetning på 817 millioner kroner i 2018 med et underskudd før skatt på 49 millioner kroner.

Avsluttet kreditt

Selskapet Norgesinvestor er største eier i Music Retail Holding med drøye 51 prosent av aksjene.

– Nordea har førstehåndspant i varelager og sitter med sikkerheten. Banken ville avslutte kreditten og minske rammen. Derfor har vi begjært selskapene illikvide. Det er hovedårsaken til konkursen, sier daglig leder Anders Endertorp til DN.