Orkla gjør endringer i konsernstrukturen og ledelsen

Orkla gjør nå endringer i sin konsernledelse og konsernstruktur, opplyses det i en børsmelding.

Fra og med 1. november blir Orkla Consumer & Financial Investments et nytt forretningsområde, mens en egen konsernfunksjon får ansvar for kjøp og salg av virksomheter (M&A) og strategiutvikling.

Det nye forretningsområdet vil bli delt i to. Consumer Investments, som vil bestå av Care Development Portfolio (Orkla House Care, Lilleborg og Pierre Robert), Kotipizza og Gorm's, og Industrial and Financial Investments bestående av Hydro Power, Eiendom, Venture, samt Orklas minoritetsandel i Jotun.

Orkla vil dermed bestå av fem forretningsområder – Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Food Ingredients, Orkla Care og Orkla Consumer & Financial Investments.

Nye roller

Det meldes også at Kenneth Haavet er ansatt som ny leder for Orkla Consumer & Financial Investments.

Han siden 2010 vært ansatt i FSN Capital, og vil tiltre senest 1. april 2020.

Ifølge meldingen vil Terje Andersen ha ansvar for det nye forretningsområdet frem til Kenneth Haavet starter.

Fra og med 1. april vil Andersen lede Industrial and Financial Investments og rapportere til Haavet.

Sverre Prytz er ansatt som konserndirektør for M&A og Strategi.

Han har tidligere hatt lederstillinger i BW Group, ADM Capital, DuPont og McKinsey, og vil tiltre 1. desember 2019.

Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch kommer selv til å lede konsernfunksjonen M&A og Strategi frem til Prytz er på plass.

Håkon Mageli vil være en del av Orklas utvidede konsernledelse og fortsatt rapportere til Christer Grønberg, mens Karl Otto Tveter vil tre ut av Orklas konsernledelse fra 1. november 2019 og rapportere til Andersen frem 1. mai 2020.

Dette blir den nye Orkla-ledelsen:

Jaan Ivar Semlitsch, Konsernsjef

Ann-Beth Freuchen, Orkla Foods Norden & Baltikum

Johan Wilhelmsson, Orkla Foods International

Jeanette Hauan Fladby, Orkla Confectionery & Snacks

Johan Clarin, Orkla Food Ingredients

Atle Vidar Nagel-Johansen, Orkla Care og Supply Chain

Kenneth Haavet, Orkla Consumer & Financial Investments

Jens Staff, Finans og IT Sverre Prytz, M&A og Strategi

Christer Grønberg, Konsernfunksjoner