Rema og Norgesgruppen krangler om dagligvareregulering

– Vi vet at det er sterke kapitalinteresser innen dagligvare. Vi vet at noen har mye penger og bruker mye penger på å påvirke politikere og mediene. Det er ikke nødvendigvis noe vi lytter til, selv om vi selvfølgelig har møter. Konkurransetilsynet er vårt fagorgan som kjører dette. Til syvende og sist er det disse rådene som vil avgjøre hva vi mener, ikke bare talepunkter fra dem vi møter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagens Næringsliv.

Regjeringen har varslet at de til våren vil komme med en stortingsmelding der de vil utrede om leverandørene skal pålegges å gi like priser til dagligvareaktørene. Årsaken er at det i lang tid har blitt pekt på at det er for dårlig konkurranse mellom aktørene i det norske dagligvaremarkedet.

– Absurd

I sommer viste en undersøkelse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO at prisene på mat og alkoholfri drikke i Norge er 56 prosent høyere enn i EU. Konkurransesituasjonen ble pekt på som én mulig årsak.

Norgesgruppen, som blant annet eier kjedene Kiwi og Meny, er desidert størst i dagligvaremarkedet med 43,8 prosent av markedet.

Det store volumet gjør også at Norgesgruppen har mye makt når de skal forhandle om innkjøpspriser med leverandørene.

Norgesgruppen er klare på at de ikke vil vekk fra ordningen der dagligvarekjedene forhandler med leverandørene.

– Vi jobber knallhardt for at vi skal ha de laveste prisene i våre butikker. Derfor fremstår det som absurd at det skal bli forbudt å forhandle prisene ned. Dersom man avlyser forhandlingene, vil matvareprisene i Norge øke, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, til DN.

Rema vil ha regulering

Rema, som nå har 23,4 prosent av markedet, mener på sin side at regulering vil gi lavere priser til forbrukerne.

– Spørsmålet som er viktig å få besvart, er om norske forbrukere betaler for mye for matvarene. Vi har som mål at vi ønsker lavest mulig pris, men da må vi ha en sunn og god konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, sier Remas kommunikasjonsdirektør Mette Fossum.

