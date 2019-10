Prøveballong fra regjeringen vekker skepsis i bransjen

– Skal man gripe inn i forhandlingsfriheten, må man være 100 prosent sikker på at det er positivt for konkurransen, sier Helge Hasselgård, adm. direktør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Regjeringen har varslet at de til våren vil komme med en stortingsmelding der de vil utrede om leverandørene skal pålegges å gi like priser til dagligvareaktørene.

Årsaken er at det i lang tid er blitt pekt på at det er for dårlig konkurranse mellom aktørene i det norske dagligvaremarkedet.

Dette er leverandørene til dagligvarehandelen negative til.

– DLF tror de beste løsningene for forbrukerne finnes gjennom frie forhandlinger mellom aktørene, sa Hasselgård på scenen torsdag formiddag.

270 representanter fra bransjen er i dag samlet på DLFs høstmøte i Tønsberg.

Fagbladet Dagligvarehandelen skriver at leverandørene er samstemte i spørsmålet.

De færreste tror tiltaket har noe for seg, og peker på at et prisdiktat lett kan omgås.

– Styret i DLF tror ikke et forbud mot prisdiskriminering vil være et effektivt virkemiddel, sier Hasselgård til Dagligvarehandelen.

Bladet har snakket med flere mat- og drikkeleverandører som tror et prisdiktat vil føre til at handelens egne merkevarer vinner terreng.

Det betyr mer hylleplass i butikkene for billigmerker som First Price, Eldorado, Rema 1000 og Xtra.

Blant DLFs medlemmer er store merkevareselskaper som Orkla, Arcus, Unilever, L'Oreal, Coca-Cola, Ringnes, Nestlé og Colgate Palmolive.