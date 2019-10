XXL Norge-sjef Anders Kjellén går av

Kjellén bekrefter selv i en tekstmelding til E24 at han går av 1. november. Hans etterfølger har for tiden opplæring, og vil bli presentert under selskapets presentasjon av resultatet for tredje kvartal i 2019.

Kjellén vil fra november være retail director i XXL som i praksis betyr at landsjefene i XXL vil rapportere til Kjellén. I lengre tid har han kombinert den stillingen med å være sjef for XXL Norge, får Finansavisen opplyst.

Ny sjef i Sverige

Nyheten kommer dagen etter at Anders Lindblom ble ny XXL-sjef i Sverige . Det ga etterlenget kurshopp . XXL har hatt noen svake måneder på børsen i det siste. Til nå i år har XXLs aksje gått ned 22,62 prosent.

Arbeidstilsynet har startet undersøkelser av XXL for å sjekke om selskapet har gjort brudd på arbeidsmiljøloven. E24 har tidligere skrevet at ansatte skal ha følt seg presset til å jobbe gratis for XXL på ulønnede dugnadsdager.