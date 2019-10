Øivind Tidemandsen om kvartalstallene til XXL: – Skuffende

I tredje kvartal omsatte XXL for 2.473 millioner kroner, en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ekskludert IRFS 16-effekter kom inn på 132 millioner kroner, ned fra 190 millioner kroner i fjor.

– September ble spesielt dårlig for oss, sier Øivind Tidemandsen til Finansavisen (se video øverst i saken).

Sportskjedens omsetning i Norge falt med 8,6 prosent til 1,1 milliarder kroner, mens EBITDA-marginen falt med tre prosentpoeng til 13,1 prosent.

Like-for-like veksten endte på minus 10,2 prosent i Norge, minus 1,8 prosent i Sverige, minus 10 prosent i Østerrike og minus 48,8 prosent i Danmark. I Finland var veksttallet på pluss 4,8 prosent.

– Resultatene i tredje kvartal er skuffende, drevet av en vedvarende negativ like-for-like-vekst på fire prosent, noe som påvirker skalerbarheten av virksomheten, sa konstituert konsernsjef Tolle Grøterud under kvartalspresentasjonen.

En rekke tiltak

For å motvirke den negative treden skal blant annet XXL tilby en ny løsning for e-handel, mer spennende butikker, et bredere vareutvalg, samt utnytte mulighetene innen omnikanalen.

I forrige uke sendte XXL ut et resultatvarsel med melding om en emisjon på 500 millioner kroner for å rydde opp balansen.

For tredje kvartal kunne ikke sportskjedens netto rentebærende gjeld overstige 4,25 ganger EBITDA ekskludert IFRS 16-effekter. Selskapets gearingrate kom inn på 4,2 i tredje kvartal, så XXL unngikk å komme i brudd med lånebetingelsene.

Nå har XXL forhandlet seg frem til bedre lånebetingelser og bankene godtar at sportskjeden har en netto rentebærende gjeld på opptil 4 ganger EBITDA fra 2020.

Under kvartalspresentasjonen påpekte Tolle Grøterud at bankenes lånebetingelser kan ha påvirket salget negativt.

Skal redusere varelageret

XXL skal fremover jobbe med å øke salget, redusere varelageret og bygge opp igjen omdømmet. Ved utgangen av tredje kvartal var varelageret bokført til 3,4 milliarder kroner. Selskapet har en ambisjon om å redusere varelageret til 25 millioner kroner pr. butikk på mellomlang sikt.

– Hvordan skal dere bygge ned varelageret?

– Det aller viktigste for oss blir å få litt mer fart på topplinja, kombinert med at vi må få mer kontroll på det vi kjøper inn. Vi har tatt for stor risko ved vi har kjøpt for mye «up front» i faste ordre. Fremover vil vi redusere det kjøpet og leverandørene må ta en større andel av risikoen, sier Tidemandsen.

I forrige uke uttalte Danske Bank-analytiker Martin Stenshall til Finansavisen at han tror XXL er nødt til å dumpe deler av varelageret, noe som potensielt kan medføre et tap på 5,2 kroner pr. aksje.

«Jeg tror ikke XXL kommer til å selge varene tilbake til leverandørene. Det er kanskje noen produkter de kan gi tilbake til leverandørene, men da får selskapet bare en kreditt, og ikke penger. Mest sannsynlig vil XXL selge varer til andre retailaktører, som for eksempel Intersport i Europa eller Sports Direct i Storbritannia. En annen mulighet er outlet-konsepter. Det er ikke sannsynlig at XXL kommer til å selge varene gjennom sine egne kanaler til ekstremt rabatterte priser. Da ødelegger selskapet bare for seg selv, og den nye strategien som innebærer mindre rabatter», sa han.

Skal ikke bomme i år

XXL gikk på en stygg bom under Black Friday i fjor og tapte 40 millioner kroner på aggressive kampanjer. Tidemandsen lover at dette ikke vil skje i år.

– Vi skal sørge for ikke å tape penger, gjennom å være litt smartere. Black Friday er viktig for topplinjen vår og vi skal ha gode tilbud også i år, men de skal være lønnsomme for oss. Jeg kan dessverre ikke være mer detaljert enn det, siden vi har endel konkurranse der ute, uttalte han under kvartalspresentasjonen.