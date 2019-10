Konsernsjefen i Nike går av - aksjen faller

Tirsdag kveld kunngjorde Nike Inc. at konsernsjefen Mark Parker går av i januar 2020. Parker har vært konsernsjef i Nike siden 2006.

John Danoe tar over rollen som konsernsjef, mens Parker blir styreleder.

Tidligere har Danoe vært konsernsjef for netthandel-giganten eBay fra 2008 til 2015.

Wal Street sender i dag aksjen ned 2,8 prosent.

"Dette er en spennende tid for Nike hvor vi ser merkevarestyrke og fremdrift over hele verden og en god mulighet for fremtidig vekst. Jeg er glad for at John blir en del av teamet vårt" sa Parker.

Ifølge Yahoo Finance skyldes Parkers avgang nylig kritikk, inkludert måten han jobbet med kvinnelige kolleger og sponsede idrettsutøvere.

Det siste året har aksjen steget 28,8 prosent, mens den er opp 25,3 prosent hittil i år.