Her er Orkla-tallene

Orkla melder om et resultat etter skatt på 941 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 1.040 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 1.320 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 0,92 kroner, mot 1,01 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 1,32 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 1.276 millioner kroner, sammenlignet med 1.364 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 1.738 millioner kroner.

Driftsresultatet ble 1.177 millioner kroner, mot 1.291 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 1.659 millioner kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 10.880 millioner kroner, sammenlignet med 10.126 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 10.797 millioner kroner.

– Skal levere

Selskapets merkevarevirksomheten hadde i perioden en organisk omsetningsvekst på 1,5 prosent.

– Orklas merkevarevirksomhet har hatt et tilfredsstillende kvartal, med vekst både på topp- og bunnlinje. Alle de fire forretningsområdene leverte organisk vekst i kvartalet, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en kommentar.

– Det er positivt å se at vi etter et relativt sterkt tredje kvartal i fjor fortsatt klarer å levere resultatvekst, dog med variasjoner mellom selskapene. Tre av fire forretningsområder hadde resultatfremgang, sier han.

Han påpeker at selskapet skal levere på de finansielle målene mot 2021.

– Jeg har startet et prosjekt for å sikre at vi organiserer oss best mulig for å øke den organiske veksten og redusere kompleksitet. I tillegg ønsker jeg en tydeligere M&A-agenda. Derfor vil jeg styrke forretningsområdene og spisse konsernets støttefunksjoner. Foreløpige vurderinger viser at vi da også kan redusere årlige kostnader ved Orklas hovedkontor med 150-200 millioner kroner, sier Semlitsch.

Her er rapporten og presentasjonen.