Skuffende detaljhandel fra august til september

Det går frem av en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Det var på forhånd ventet en økning i detaljhandel på 0,3 prosent, ifølge estimater innhentet at TDN Direkt.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets mener dette var skuffende, men understreker at det ikke er dramatisk ettersom den underliggende trenden for detaljhandel fortsatt går opp.

– I tillegg vet vi at varehandelen sliter med mye strukturell motvind for tiden, og vi har derfor sett at tjenestekonsumet holder seg langt bedre oppe en varekonsumet, som bekrefter at det neppe er kjøpekraften som er problemet, uttaler Jullum ifølge TDN Direkt.

Handelsbanken Capitals Markets tror det i 2019 vil ende på en konsumvekst på 1,7 prosent. Norges Bank har tidligere nedjustert sin prognose fra 2,0 til 1,8 prosent.

Neste oppdatering kommer 29. november.