Tyske Zalando omsatte for 1,5 milliarder euro i 3. kvartal

Tyske Zalando med hovedkontor i Berlin melder om en omsetningsvekst i tredje kvartal 2019 på 26,7 prosent, til 1.521,1 millioner euro, opp fra 1.200,2 millioner euro i tilsvarende kvartal året før.

Veksten i 3. kvartal i fjor lå på 11,7 prosent.

– Sterkt 3. kvartal

– 2019 har hittil vært et meget suksessfullt år for oss. Vi hadde et sterkt tredje kvartal med flere aktive kunder, som hyppigere søker inspirasjon på Zalando. Vi vokser i et høyt tempo i alle regioner, sier David Schröder, finansdirektør i selskapet.

Zalando rundet én milliard sidevisninger i tredje kvartal.

Justert driftsresultat for selskapet, som driver innen netthandel, hovedsakelig med sko, klær og moteartikler, endte på 6,3 millioner euro i kvartalet, mot minus 38,9 millioner euro i 3. kvartal 2018.

Resultat etter skatt beløp seg i perioden til minus 13,6 millioner euro, mot 41,7 millioner euro.

– Vi ønsker å bevare momentum for en sterk avslutning på året og ser frem til at feire det sammen med kundene våre i den kommende Cyber-uke og julesesongen, sier Schröder.

Aksjen ned 8 %

Overskuddsgraden er steget fra minus 3,2 prosent til 0,4 prosent. Til tross for positivt fortegn, blekner tallet noe i forhold til den høye omsetningen.

Zalando-aksjen faller torsdag ettermiddag over 8 prosent til 38,39 euro på det tyske aksjemarkedet.