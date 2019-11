Europris steg 17 prosent fredag og Pareto-analytikerne mener det er mer å gå på

Europris la fredag frem en kvartalsrapport som imponerte voldsomt.

Justert ebitda (eksl. IFRS 16-effekter) dunket inn på 147 millioner kroner i kvartalet, opp fra 119 millioner kroner og fjor og hele 37 prosent bedre enn Pareto-analytikerne Gard Aarvik og Daniel Nilsen hadde ventet.

Det viktigste nøkkeltallet i detaljhandel, omsetningsveksten eksklusive nyåpnede og stengte butikker, var opp hele 7,5 prosent år-over-år, mot markedsveksten på 1,3 prosent.

En slik kanonvekst må ha blitt oppnådd gjennom aggressive priskampanjer med press på marginene, tenker du.

Men sannheten er at Europris leverte en bruttomargin på 44,3 prosent i kvartalet, opp fra 43,6 prosent i fjor og på nivå med det beste kvartalet siden selskapet gikk på børs i 2016.

Når man leverer monstervekst og marginforbedring er ikke markedet vonde å be: Europris steg 17 prosent på børs fredag.

Løfter estimatene og kursmålet

I en kommentar til Finansavisen fredag var Aarvik imponert over kvartalstallene, men noe overrasket over kursbykset.

– Jeg er ikke overrasket over at kursen går betydelig opp, men en oppgang på over 17 prosent var litt mer enn jeg ventet. Vi har lenge sagt at aksjen har vært underpriset og sammen med gode tall i dag var en reprising fortjent, sa Pareto Securities-analytiker Gard Aarvik.

Fredag ettermiddag publiserte Pareto-analytikerne sine reviderte estimater i en rapport med navnet «Reprising berettiget - mer å gå på». Der justeres driftsresultat opp med åtte, fem og fem prosent for helårene 2019-2021.

«Europris har ingen skikkelige 1:1-konkurrenter og burde kunne levere profitabel vekst i tiden fremover. Dette vil være drevet at nye forbedringer hva gjelder gjennomføring av sesongsalg og kampanjer, optimering av butikkene (både lokasjon, areal og konsept) og bedre logistikk som vil sikre bedre vareflyt», skriver Aarvik og Nilsen i oppdateringen.

I mai i år flyttet Europris inn i sitt nye sentrallager i Moss. Det høyteknologiske sentrallagret forventes å gi effektiviseringsgevinster og kostnadskutt. I en overgangsfase har selskapet slitt med overfylte lagre, men ut i fra rapporten og kommunikasjonen videre, virker Europris å ha fått kontroll på hvor mye snop, hagestoler og vaskemiddel som skal bestilles til enhver tid.

«Marginene bør kunne dra nytte av det nye lagret og bedre innkjøpsavtaler», skriver Pareto-duoen.

Meglerforetaket har lenge operert med en kjøpsanbefaling på Europris. Anbefalingen opprettholdes, men kursmålet skrus den samme retningen som aksjen bykset av gårde fredag.

«I våre oppdaterte estimater, handles Europris-aksjen med rabatt til sine nordiske og internasjonale detaljistkonkurrenter på henholdsvis 30 og 40 prosent. Med en vekst i inntjeningen per aksje på 16 prosent og direkteavkastning på 6-7 prosent for 2019-2021, mener vi at aksjen er attraktiv, og vi ser fortsatt en signifikant oppside. Vi baserer vårt kursmål på 13x inntjening for 2019 og 2020 og løfter kursmålet til 37 kroner».

Analytiker-duoen ser dermed en oppside på snaue 27 prosent fra fredagens sluttkurs.

I forkant av fredagens kvartalsrapport besto konsensus av åtte analytikere der alle anbefaler kjøp. Kursmålet (median) ligger på 33 kroner, men dette revideres sannsynligvis opp til uken.