Grease-drakt solgt for 3,7 millioner kroner

Filmen Grease ble raskt en kjempesuksess, etter lanseringen i 1978. Siden har den romantiske musikalen generert over 3,6 milliarder kroner i billettinntekter.

I helgen fortsatte pengene å renne inn, idet Greases kvinnelige stjerne, Olivia Newton-John, auksjonerte bort sitt «hotteste» antrekk fra filmen.

Den sorte drakten, som skal symbolisere at den blåøyde blondinen Sandy har mistet sin uskyld, ble solgt for 405.700 dollar – nesten 3,7 millioner kroner. Den var i sin tid så tettsittende at Newton-John måtte sys inn i den. Antrekket inkluderte både skinnbukser og en jakke av samme material.

SOLGT PÅ AUKSJON: Buksene Olivia Newton-John hadde på seg i filmen. Foto: Reuters

Banket forventningene

På forhånd hadde auksjonshuset Julien's anslått prisen til mellom 140.000 og 260.000 dollar.

Newton-John solgte også unna over 500 andre personlige eiendeler i Beverly Hills. Den rosa kjolen hun hadde på seg under Greases premiere gikk under hammeren for rundt 170.000 kroner.

I alt betalte samlerne et beløp tilsvarende 21,8 millioner kroner. En del av pengene ble donert til Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre. Den australske sangeren og skuespillerinnen ble i 1992 diagnosert med brystkreft, hentet seg inn, og fikk den samme diagnosen igjen i 2013. Hun er nå 71 år gammel.

Marilyn Monroes kjole

Grease-drakten er langt ifra det dyreste samleobjektet fra Hollywoods filmverden. Den æren går til den hvite kjolen Marilyn Monroe hadde på seg i Gresskar i nød fra 1955.

Prislappen i 2011 var på 4,6 millioner dollar, tilsvarende 41,9 millioner kroner.

Audrey Hepburns kjole fra My fair lady bragte inn nesten like mye, mens James Bonds Aston Martin DB5 fra Goldfinger tar tredjeplassen med 40,1 millioner kroner. En annen sportsbil fra de berømte spionfilmene, en Lotus Espirit med undervannsegenskaper, kostet 7,8 millioner kroner.