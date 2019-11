Motebutikker lagt ned i Hegdehaugsveien

Begge klesbutikkene lå i Hegdehaugsveien, like ved Bogstadveien, nederst på Majorstuen med bare et lite stenkast mellom seg.

De har nå lukket dørene sine. Når en kikker gjennom butikkvinduene fra utsiden, ser det ut som alle varer og klær er borte.

Hatt åpent i 23 år

Det ble åpnet konkurs i luksusbutikken Il Pantheon, som Gianluca Occhiuto startet i 2001, 24. oktober hos Brønnøysundregistrene.

– Det stemmer, bekrefter Rolf Andre Hauge, butikkens styreleder, og legger til at han ikke her mer tid til å kommentere saken fredag ettermiddag.

Occhiuto eide 91 prosent av Elegantia AS, som sto bak butikken, mens Hauge eide resterende ni prosent.

På en lapp som henger på inngangsdøren, heter det at sykdom er årsaken til at butikken er stengt. Ifølge Proff hadde Il Pantheon fem ansatte. Butikken hadde et resultat etter skatt på minus 359.000 i fjor.

Svake resultater



I Hegdehaugsveien 24 har Massimo Dutti, som eies av Inditex, den spanske gruppen bak Zara, Pull and Bear, Bershka og Stradivarius, stengt butikken nylig og henviser til salg på nettsidene deres.

Massimo Dutti Norge AS står oppført med et årsresultat på minus 1,5 million kroner for 2019, mens i 2018 ble årsresultatet minus 2,5 million kroner.

SKRAPPET NED: Massimo Duttis logo har blitt tatt ned. Herman T. Folvik

Finansavisen har ikke lyktes i å komme i kontakt med Massimo Dutti eller Inditex. Ifølge Proff hadde butikken i Oslo 12 ansatte.

Grupo Massimo Dutti S.A var heleier.