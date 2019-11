Virke spår julehandel til 58 milliarder kroner

Virke anslår at detaljhandelen i Norge vil ende på nesten 58 milliarder kroner i desember 2019, opp 1,5 prosent fra i fjor. Det kommer frem under Virkes julehandelsseminar mandag, ifølge TDN Direkt.

– Handelen i desember er stabil og fortsatt den viktigste måneden for norsk handelsnæring. Mange bransjer er avhengige av den gode juleomsetningen. Et eksempel på dette er leketøysbutikkene som omsetter for 3,3 ganger mer i desember enn gjennomsnittet for resten av årets måneder, sier Bror William Stende, direktør for daghandel.