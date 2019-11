Forlater Hugo Boss – nå blir hun sjef for det svenske motehuset Tiger of Sweden

Det svenske motehuset Tiger of Sweden har utnevnt ny administrerende direktør, skriver Børsen. Linda Dauriz inntar sjefsstolen i motehuset, som er eiet av det danske konsernet IC Group.

Hun tiltrer stillingen i selskapet, som har røtter tilbake til 1903, den 1. januar neste år.

Moa Strand har vært fungerende administrerende direktør for klesmerket. Hun erstattet Hans-Christian Meyer, som forlot rollen som administrerende direktør etter en kortere periode i stillingen.

Går fra Hugo Boss

Dauriz kommer fra stillingen «director of customer experience & corporate development» hos motehuset Hugo Boss. Hun har tidligere vært partner i det internasjonale konsulenthuset McKinsey, hvor hun har veiledet luksusvirksomheter om mote.

– Jeg ser et stort potensiale i merket, som personifiserer selvtillit, mot og kreativitet med sin svenske kulturarv, uttaler Dauriz.

Overbevist styrelder

– Jeg er overbevist om at den dybden og internasjonale erfaringen Linda har, kombinert med et kunden-først-«mindset», lidenskap for merket, digital bakgrunn og unike utførelse, vil være sterke egenskaper for vårt team i forhold til å skape Tiger of Swedens fremtid, sier Peter Thorsen, styreleder i Tiger of Sweden.

Tiger of Sweden er basert i Stockholm og selger globalt, via egne butikker, netthandel samt via omkring 1.200 utsalgssteder.