15 selskaper omsatte for over 1,3 milliarder kroner på én dag

Den kinesiske e-handelen Alibaba omsatte for nesten 390 milliarder kroner på Singles Day i går. Det er mer enn seks ganger så mye som netthandelen under Black Friday i USA i fjor.

Alibaba forteller dagen etter at 299 selskaper omsatte for mer enn hundre millioner yuan, som tilsvarer drøyt 130 millioner norske kroner. 15 selskaper hadde over en milliard yuan, altså over 1,3 milliarder norske kroner, i omsetning på denne dagen.

Ifølge Reuters var Apple, Huawei, Nike, Xiaomi og Uniqlo blant de store handelsvinnerne. Mat, sminke og ansiktskremer var også populært.