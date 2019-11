Konkurransetilsynet med razzia hos Norgesgruppen

Tirsdag ble det kjent at Konkurransetilsynet har innledet undersøkelser hos Lilleborg AS. Lilleborg er et heleid datterselskap av Orkla.

«Ifølge konkurransemyndighetene er det mistanke om overtredelse av konkurranseloven relatert til innkjøpsbetingelsene mellom leverandører og dagligvarekjedene i det norske markedet», skrev Orkla tirsdag.

Konkurransetilsynet opplyser selv at det har gjennomført uanmeldt kontroll i dagligvarebransjen.

– Hensikten med bevissikringen er å få bekreftet eller avkreftet mistanke om brudd på konkurranseloven, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord.

NorgesGruppen har fått besøk av Konkurransetilsynet

– NorgesGruppen har, i likhet med de andre kjedene, i lengre tid hatt tett dialog med Konkurransetilsynet om leverandørenes betingelser. Vi kan bekrefte at tilsynet har vært hos oss i dag for å få mer informasjon. Konkurransetilsynet får naturligvis den informasjon det ber om. NorgesGruppen jobber kontinuerlig med sikte på å ha så gode innkjøpsbetingelser som mulig, slik at vi kan tilby våre kunder lave priser, sier Bård Gultverdt i en melding til E24.

På telefon sier Gultvedt til E24 at saken er uoversiktelig og at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere i dag.

E24 har snakket med både Rema og Coop som ikke har fått besøk av Konkurransetilsynet.