Harald Ullevoldsæter blir ny konserndirektør i Orkla

Staff skal bli CEO i Skagerak Energi. Ullevoldsæter tar over som konserndirektør for finans og økonomi i Orkla ASA fra og med 1. mars 2020.

Ullevoldsæter kom tilbake til Orkla tidligere i år etter å ha jobbet i Nortura 2014. Ullevoldsæter jobbet før det 18 år i Orkla. Han har tidligere vært økonomidirektør og medlem av ledergruppen i Orkla Brands og Orkla Brands Nordic.

Ullevoldsæter har ni år bak seg som finansanalytiker i DNB Markets, og er utdannet siviøkonom fra BI.

- Jeg vil takke Jens Staff for hans verdifulle bidrag til Orkla i årene han har vært CFO og medlem av konsernledelsen. Han har vært sentral i videreutviklingen og profesjonaliseringen av konsernets økonomi- og IT-funksjon. Jeg ønsker han lykke til med ny og spennende jobb utenfor Orkla. Jeg er glad for at Harald Ullevoldsæter har takket ja til å etterfølge Staff som CFO. Med sin solide erfaring innen økonomi og finans og en svært god forretningsmessig forståelse, er jeg sikker på at han vil spille en viktig rolle for Orklas verdiskaping fremover, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i børsmeldingen.