Alibaba nådde ikke forventninger - skylder på været

Singles Day, også kjent som dobbel 11 fordi den faller 11. november, er en 24 timers shoppingdag hvor prisene settes ned hos Alibaba. Salgsvolumet slo markedets forhåndsestimater, forrige rekord og var seks ganger så høyt som Black Friday i USA i fjor.

Men salget ble mindre for den kinesiske e-handelsbutikken enn hva Jack Ma hadde sett for seg.

– Det er flere årsaker til det. En av dem er at været er for varmt. Det er bedre salg for klær når det er kaldt. En annen årsak er at det var en mandag, sier Ma ifølge CNBC.



Kinas rikeste mann la til at han håpet myndighetene vil gi folk en halv dag fri på fremtidens Singles Day.