Bokhandlerkjeden Notabene har gått konkurs

Notabenes nettside er «midlertidig ute av drift», står det. Verdiene fra kjeden skal fordeles fra 5. desember i Oslo byfogdembete. Konkursboet ble registrert i dag, tirsdag.

– Styret håper til tross for utviklingen at det kan finnes løsninger for videre drift av deler av virksomheten, og at flere butikker kan vise seg lønnsomme med tilpassede leie- og kostnadsnivåer. Det blir dog opp til bostyret å forhandle frem med mulige interessenter, sier ier styreleder Harald Enersen i en pressemelding.

Dagens Næringsliv meldte nyheten først.

Tøffe år

Notabene fikk et resultat på minus 28,5 millioner kroner i 2018. Året før gikk de så vidt i pluss. Notabene er oppført med 61 inkassosaker mot seg, viser Brønnøysundregistrene. Notabenes gjeld er på 94 millioner.



– Årsakene til underskuddet var flere. Generelt sett leverte for mange butikker for svake resultater og overheadkostnadene samsvarte ikke med størrelsen på kjeden, sier Enersen.



Boklageret fikk et resultat på minus 28,6 millioner kroner i 2018, mens det i 2017 ble negativt resultat på 13,7 millioner. Boklageret har en gjeld på syv millioner.

Eier av Notabene er Bokkompaniet Holding. Det eies av Harald Enersen (20 prosent), Ola Palm Helland (20 prosent), Robert Johansen (20 prosent), Sjur Mossige (20 prosent) og oppkjøpsfondet Jotunfjell Partners (16 prosent) og DNB (4 prosent).

Konkurs i 2013

Notabene gikk konkurs også i 2013, men klarte å reise seg igjen ved hjelp av DNB. Banken har siden solgt seg ned i stor grad.

Notabene hadde 42 butikker. Konkursen berører over 70 årsverk, ifølge Bok365. De var oppført med 235 ansatte i 2018. Boklageret hadde 68 ansatte i fjor.