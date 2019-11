Blinkskudd for Target i tredje kvartal

Detaljisten Target presenterte sitt regnskap for tredje kvartal onsdag.

Juster inntjening per aksje kom inn på 1,36 dollar, opp 25 prosent fra i fjor og bedre enn ventede 1,19 dollar per aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.

Driftsresultatet endte på én milliard dollar, opp fra 819 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Omsetningen landet på 18,67 milliarder dollar, mot 17,82 milliarder ved samme korsvei i fjor og ventede 18,49 milliarder.

Like-for-like-veksten kom inn på 4,5 prosent, mot ventede 3,6 prosent.

Omsetningen online vokste med 31 prosent sammenlignet med i fjor.

Bruttomarginen så langt i år har vært 30,0 prosent, opp fra 29,6 prosent i sammer periode året før.

«Target-teamet gjorde en utmerket jobb med å betjene våre gjester og gjennomføre vår strategi gjennom hele tredje kvartal. Resultatene for kvartalet er ytterligere et bevis på at strategien vår er bærekraftig, da vi viser en bransjeledende styrke på tvers av en rekke nøkkeltall, fra topplinjen til bunnlinjen», heter det fra Target-sjef Brian Cornell i meldingen.

Høyner guidingen

Selskapet valgte å oppjustere guidingen hva gjelder justert inntjening per aksje for helåret fra intervallet [5,90, 6,20] dollar per aksje, til [6,25, 6,45].

For fjerde kvartal guides det en like-for-like-vekst på 3-4 prosent, mens justert inntjening per aksje ventes å lande innenfor intervallet [1,54, 1,74] dollar per aksje.

Target-aksjen stiger 9,89 prosent til 121,83 dollar i førhandelen på Wall Street.