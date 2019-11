Medisiner billigere i Norge enn i mange andre land

I en undersøkelse kalt The Medicine Price Index 2019 som er foretatt av det britiske helseselskapet Medbelle , går det fram at det er store variasjoner i prisene for de samme medisinene i ulike land. En sammenligning mellom 50 land viser at Norge havner på en 27. plass på listen, med et prisnivå som ligger 5,26 prosent under medianprisen.

Det er Aftenposten som omtaler oversikten.

Prisnivået i Sverige ligger hele 23 prosent under medianverdien, men i Danmark er prisene 79,5 prosent over. Nederst ligger Thailand med en prisnivå 94 prosent under medianprisen. I USA ligger prisene på de vanlige medisinene hele 306 prosent over medianverdien.

– Det er manglende konkurranse i USA og ingen god regulering. Legemiddelindustrien har mye makt. Medicare, en offentlig helseforsikring, har ikke lov til å forhandle med legemiddelindustrien. I Norge har myndighetene mer å si, forklarer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket i Norge til Aftenposten.

De 13 medikamentene som er med i undersøkelsen, gjelder vanlige lidelser eller sykdom som diabetes, angst, potensproblemer, høyt kolesterol, hjertesykdom, fibromyalgi, astma, epilepsi, diabetes og depresjon.

