Louis Vuitton-eier kjøper Tiffany & Co.

LVMH Moët Hennessy, bedre kjent som LVMH Group, bekrefter å ha inngått en avtale med Tiffany & Co. om å kjøpe selskapet for 135 dollar per aksje kontant.

Det betyr at transaksjonen er verdt 16,2 milliarder dollar, eller 148 milliarder kroner.

Dette gjør den til den største transaksjonen i luksusvarebransjen noensinne, skriver Bloomberg News.

Transaksjonen er ventet fullført halvveis ut i 2020.

Ønsker bedre tilstedeværelse i USA

Det franske luksuskonglomeratet, LVMH, er best kjent for å eie blant annet Louis Vitton og champagne-produsentene Dom Perignon og Moët & Chandon. Oppkjøpet av den New York-baserte smykkekjempen skal blant annet hjelpe å øke selskapets internasjonale tilstedeværelse.

«Oppkjøpet av Tiffany vil styrke LVMHs posisjon innen smykkebransjen, samt styrke tilstedeværelsen vår i USA» sier konsernleder i LVMH Group, Bernaud Arnault, etter at avtaleinngåelsen har blitt offisiell.

Forventninger om dyrere oppkjøp

Aksjekursen til den amerikanske smykkekjempen, Tiffany & Co. har i den siste perioden steget under forventningen om en høyere priset transaksjon, skriver CNBC.

Ved børsslutt var Tiffany priset til 125,5 dollar per aksje. Imidlertid lå kursen på omtrent 140 dollar per aksje ved midtgangen av fjoråret.

Smykkeikon fra New York

Tiffany & Co. var etablert i New York i 1837, og har vært et ikon i smykkebransjen siden. Selskapet har imidlertid slitt med svakere vekst de siste årene, og har blant annet opplevd fallende salgstall siden 2015, skriver CNBC.

Smykkeprodusenten har også ekspandert til Kina, men slitt med svakere salgstall i USA og Asia. Dette kommer trolig som et resultat av den pågående handelskrigen mellom disse to landene.