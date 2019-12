Frykter bilulykker denne uken

– Under Black Week i fjor ble det meldt inn over 8000 bilskader til forsikringsbransjen, til en kostnad rundt 175 millioner kroner. Bulkeskader etter påkjørsler og ryggeulykker dominerer, og Black Friday er den verste dagen med over 1500 trafikkulykker alene. Man kan trygt si at vi har grunn til å frykte en ny bulkeuke, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressesmelding.

Tips for å unngå bulk: Det beste er selvsagt å la bilen stå, i hvert fall torsdag og fredag.

Unngå de store kjøpesentrene hvis du har mulighet.

Minst trafikkulykker Black Friday er mellom klokken 09 til 11 på formiddagen.

På parkeringsplass, parker langt fra inngangspartiet. Der er sjansen for sammenstøt minst.

Rygg inn når du parkerer. Da har du mye bedre oversikt når du skal kjøre ut. Kilde: Tryg Forsikring Kilde: Tryg Forsikring

Black Week, en uke hvor butikker dumper prisene, er i gang i dag, 25. november, med klimaks under Black Friday kommende fredag. På Black Friday i fjor ble det registrert 1.531 trafikkulykker til en kostnad på vel 30 millioner kroner, viser tall fra Tryg Forsikring og Finans Norge.

I 34 prosent av alle ulykkene var sjåføren i alderen 35 til 50 år. Overvekten var menn. Flest ulykker skjedde mellom klokken 12 og 13.

Totalt i 2018 ble det registrert nesten én million bilskader til erstatningskostnad på over 15 milliarder kroner, ifølge Finans Norge.