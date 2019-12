Gjorde giftfunn i kosmetikk fra Amazon og EBay

Miljøvernsorganisasjonen Sierra Club kjøpte inn 158 produkter til hudbleking fra Amazon og eBay i 12 land - inkludert USA.

De oppdaget at hele 60 prosent av kremene inneholdt spor av kvikksølv. Innkjøpet ble gjort i samarbeid med flere organisasjoner.

– Ingen av produktene hadde kvikksølv på listen over ingredienser, så det er umulig for en forbruker å vite at produktet kan være dødelig, sa Sonya Lunder fra Sierra Club i en rapport om funnene.

Ifølge rapporten er flere av merkene allerede ulovlige i USA, men var til tross for dette mulig å kjøpe på både ebay og Amazon sine nettsider i USA, EU og India.

Både ebay og Amazon har lagt seg flate etter funnene og fjernet de giftige produktene fra sine nettsider, melder Bloomberg.

