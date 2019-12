Ber kundene tømme skapene for en god sak

– Vi ønsker å ta avstand fra black friday-hysteriet ved i stedet å gi noe tilbake, og håper kundene våre vil gjøre det samme, sier Carl-Christian Ferner, eier av Ferner Jacobsen.

Ferner Jacobsen og Fretex skal gjøre det enklere å kjøpe brukt kvalitet. Derfor har de nå inngått et samarbeid om en bruktkolleksjon kalt Ferner by Fretex.

Konsentrert kvalitet

Kolleksjonen består delvis av overskuddsvarer Ferner Jacobsen donerer. Men viktigst er at de åpner for at kundene som ønsker å rydde i klesskapet og samtidig gi til en god sak kan levere direkte til dem.

– Vi blir et returpunkt hvor kundene kan få en pose de kan fylle og returnere plagg de ikke lenger har bruk for. Disse varene blir å finne i Fretex' «Rolls-Royce»-butikker, sier Ferner.

Returposene blir utdelt i butikkene, mens klærne skal selges fra egne reoler hos Fretex i Universitetsgata og Kirkeveien i Oslo, samt i Fredrikstad.

– Vi gjør dette først og fremst fordi vi synes det er en bra sak, samtidig som overskuddsklær kan få nye eiere til en fornuftig pris, sier Ferner.

Røkke-effekten

Etter fjorårets braksuksess med salget av Kjell Inge Røkkes utfasede dresser, har interessen for Fretex blant yngre og voksne økt betraktelig.

Milliardærens donasjon førte til lange køer, elleville tilstander og mangedoblede priser på plaggene i annenhåndsmarkedet på finn.no.

Bruktkjøp er ikke noe nytt, men innkjøpssjef i Fretex Hilde Kjønstad poengterer at dersom butikkene skal holde seg relevante, må de tilby bra produkter.

– Ferners kunder kjøper kanskje tradisjonelt mer kvalitetsklær, og vi ser at mange av kundene våre etterspør kvalitetsvarer. De er opptatt av hva de er laget av og hvor holdbare de er, sier Kjønstad.

Hun påpeker at klassiske varer som ikke går ut på dato står høyt i kurs.

– Folk er ikke så opptatt av merke, men om det er ull, silke eller laget på en ordentlig måte, sier hun.

– Bedre sortering

Antall tonn tekstiler som er blitt samlet inn de seneste årene er gått kraftig opp, til 30.000 i fjor. Samtidig har kun 70 prosent av det folk legger i Fretex-boksene gjenbruksverdi, mens 30 prosent har gjenvinningsverdi.

Med større tonnasje går kostnadene med manuell sortering opp og det blir vanskeligere å finne kvalitetsvarene, forteller innkjøpssjefen.

Kjønstad forteller at kjeden sparer penger på at tøyet er kortreist, ettersom butikken i Universitetsgata ligger kun 200 meter fra Ferner Jacobsen.

– Det er enklere å håndtere fordi klærne sorteres separat, og du slipper å lete etter kasjmirgensere i samme pose som sokker og stretchlaken, sier hun.

– Det vi ønsker å få er varer som kan kan gjenbrukes, da dette generer mer penger til Frelsesarmeens sosiale arbeid, legger hun til.

Håper på flere menn

Både Ferner og Kjønstad poengterer at bruktklær gir unge som ellers ville kjøpt rimelige fast-fashion-produkter, mulighet til å kjøpe klær av bedre kvalitet til samme pris.

– Hos oss at du kan kjøpe en ullgenser til 299, mens en genser til tilsvarende pris hos en fast fashion-kjede er laget i ren polyester, sier Kjønstad.

Hun håper samtidig ikke bare å inspirere unge til å kjøpe bedre, men også få flere menn til å donere.

– Herretøy er ikke det vi får mest av i Fretex-boksene våre. Men interessen er økende. Vi hadde en «Herrenes aften» for to uker siden var en kjempesuksess. Alt ble utsolgt på to timer.