Forbund ber netthandlere styre unna gratis frakt

– Når du bestiller i en nettbutikk som tilbyr gratis transport, bør det ringe en bjelle eller to. Ingen jobber gratis. Det er noen dette går utover, sier nestleder Rune Eriksen i Transportarbeiderforbundet i Vestfold og Telemark til NRK.

Eriksen tror det er en sammenheng mellom de mange utenlandske vogntogene som kjører på norske veier uten nødvendig utstyr og økt netthandel med lave eller ingen fraktkostnader.

Nestlederen sier det imidlertid ikke er noe garanti for at dersom man betaler for frakt, så vil vogntogene være riktig skodd for norske veier.

– Nei, det er aldri noen garanti. Der kommer kontrollmyndighetene inn. Men det vil ligge bedre til rette for at de som sender denne transporten har ordentlig utstyr og ordnede forhold for sjåførene, sier Eriksen.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel mener man ikke kan trekke slike konklusjoner som Transportarbeiderforbundet gjør.

Direktøren mener det er bedriftene som sitter med ansvaret for å bruke en transportør som er seriøs. Ansvaret skal ikke legges på forbrukeren, mener hun.

– Når det gjelder hva man kan lese ut av et tilbud om «fri frakt» eller «gratis hjemfrakt», så betyr det bare at kostnaden for transport allerede er bakt inn i prisen på varen, sier Kaltenborn til kanalen.

(©NTB)