Black Friday-salget økte med 19 prosent

Statistikk fra pris- og produktsammenligningstjenesten Prisjakt.no har det aldri før vært så mange enkeltprodukter på salg på en og samme dag, som på årets Black Friday, skriver Klarna i en pressemelding.

Gjennomsnittsrabatten på de 10.000 mest populære produktene var imidlertid på 21.4 prosent, helt på linje med fjoråret.

– 40 prosent av de 700.000 produktene vi overvåker hadde nedsatt pris i går, men det betyr ikke nødvendigvis at man gjorde et godt kjøp. Det virker som om de store kuppene på de hotteste og nyeste produktene uteble, sier daglig leder Are Vittersø i en kommentar.

Som i fjor gikk nemlig hvert sjette produkt opp i pris, men Prisjakt.no har heller aldri før registrert så mange prisovervåkninger og søk på en uke.

– Det er en tydelig indikasjon på at nordmenn i år brukte mye mer tid på forberedelser og prissammenligninger, før de gikk til butikken og handlet, sier Vittersø.

Ny netthandlsrekord

Klarna skriver i pressemeldingen at det til tross for samme rabattnivå som i fjor, og at mange produkter i forkant ble satt opp i pris, ble det likevel satt ny netthandelsrekord på Black Friday.

Ifølge meldingen økte Klarnas omsetning med 19 prosent sammenlignet med samme dag i fjor.

– Dette er den største netthandelsdagen for Klarnas betalingssystemer noensinne. 19 prosent opp fra et allerede svært høyt nivå viser at Black Friday foreløpig ikke ser ut til å bremse opp, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad, i en kommentar.

Omsetningsstatistikken til Klarna kommer fra de mer enn 5000 norske nettbutikkene som benytter deres betalingsløsninger.