Handlet for 1 milliard på kreditt på Black Friday

Tall fra EVRY viser at ble det utført 10,3 millioner kortkjøp og andre elektroniske betalinger på Black Friday, opp 20 prosent sammenlignet med fjorårets Black Friday.

– Dette er overraskende sterk vekst. Vi hadde ventet en vekst på rundt 15 prosent i forkant, sier direktør for kortvirksomhet i EVRY, Mario Blazevic.

– OVERRASKENDE: Direktør for kortvirksomhet i EVRY, Mario Blazevic. Foto: EVRY

Veksten er betydelig sterkere enn tallene som Nets og Vipps presenterte på mandag. Ifølge dem ble det registrert 9,3 millioner kortkjøp på Black Friday, opp 3,5 prosent sammenlignet med i fjor.

Ifølge pressesjef for Nets i Norge, Stein-Arne Tjore, er ikke netthandel inkludert i tallene fra Nets. Blazevic i EVRY forteller at netthandelen utgjorde 15 prosent av antall kortkjøp.

Lånte penger

Tallene fra EVRY viser at det ble handlet for 3,5 milliarder kroner. Samme dag registrerte også EVRY at usikret gjeld i gjeldsregisteret økte med én milliard kroner. Dette inkluderer også kredittkortbruk.

Det vil si at hver 3,50 krone ble betalt med kreditt på Black Friday.

– Vi kan ikke se fordelingen innenfor usikret gjeld i gjeldsregisteret. Men det vi kan se er at det var uvanlig mye handel basert på kreditt den dagen, sier Blazevic.

Pr. mandag hadde nordmenn 168,9 milliarder kroner i usikret gjeld, der omlag en tredjedel er kredittkortgjeld.

75% mer handel

På bestilling fra Finansavisen har EVRY også gjort en undersøkelse av handel på en vanlig fredag, for å sette Black Friday-handelen i perspektiv. På en vanlig fredag blir det utført elektroniske betalinger for rundt 2 milliarder kroner. Ergo handles det 75 prosent mer på Black Friday.

– FRISKT: Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen. Foto: Eskild E. Fors

– Friskt

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 kaller kredittbruken på én milliard kroner på én dag for «frisk».

– Hvis det betyr at folk har dratt kredittkortet sitt og betaler den regningen når den forfaller i neste måned, er det ikke så veldig bekymringsfullt hvis man handler innenfor den rammen man selv har. De jeg er litt mer bekymret for at de som har hoppet på tilbud om utsatt betaling. Så er jeg enda mer bekymret for de som har tatt opp forbrukslån med høy rente for å handle på Black Friday, sier Gundersen, og legger til:

– Det er det som er baksiden med Black Friday; at det er så mange gode tilbud at noen ikke klarer å la være å handle selv om de ikke har råd.