Ruzicka skal snu dansk smykkegigant

Tidligere Orkla-sjef Peter Ruzicka har blitt valgt til styreleder i den danske smykkegiganten Pandora. Der får han jobben med å snu selskapet, som opplever fallende salg, skriver DN.

– Det er ikke noe å legge skjul på at dette er et selskap som må gjennom en «turnaround», sier Ruzicka til DN.

Ruzicka vil få en styrelederkompensasjon på 1,5 millioner danske kroner, noe som tilsvarer i overkant av to millioner norske kroner.

Den tidligere Orkla-sjefen forteller at han kommer til å bruke mer tid i dette vervet enn det som er vanlig for et styrelederverv.

– Det er ingen store ledende eiere i Pandora, så selskapet ønsker en styreleder som kan ta litt eierrolle, sier han.

Det var tilbake i mars at Ruzicka meddelte Orkla-styret at han ønsket å fratre etter fem år som konsernsjef. Han fortsatte i stillingen frem til resultatet for 1. kvartal var publisert den 7. mai.