Tesco vurderer salg i Asia

I en pressemelding søndag kveld skriver dagligvaregiganten Tesco at de har startet en evaluering av strategiske muligheter i Thailand og Malaysia. Vurderingen skal også innebfatte et mulig salg av virksomheten i de to landene.

Konsernet understreker at prosessen fremdeles er på et tidlig stadium, og at det ikke er sikkert den vil ende med noen transaksjon i det hele tatt.

Tidligere i høst forlot konsernsjef Dave Lewis selskapet etter å ha snudd skuta fra krisen selskapet stod i da han overtok roret i 2014.