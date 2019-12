Tiden for å inngå en avtale renner ut

Med USA-tjenestepersoner som arbeider med å fullføre handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada er det i økende grad usannsynlig at en handelsavtale mellom USA og Kina vil bli inngått denne uken, rapporterer TDN fra den kinesiske avisen, South China Morning Post (SCMP).

«Tiden renner ut»

Videre skriver avisen at Politico melder at USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer vil fly til Mexico tirsdag for å fullføre avtalen. Dette betyr at tiden renner ut for å inngå en betydelig avtale med Kina, ifølge kilder på begge sider, skriver SCMP.

Kilder nær samtalene venter imidlertid ikke at tariffene planlagt å få effekt fra 15. desember vil tre i kraft, ifølge SCMP, som viser til at en grunn for dette er frykt for at Kina kan komme til å legge frem en «upålitelige» liste rettet mot amerikanske selskaper som et svar på Washingtons egen liste, skriver TDN.