Verdens mest sjeldne whiskysamling til salgs

Den amerikanske forretningsmannen Richard Gooding reiste verden rundt i over to tiår og kjøpte sjeldne flasker med whisky. Nå, etter hans død i 2014, skal samlingen på over 3.900 eksemplarer selges på auksjon.

Whisky for 96 millioner

En større privat whiskysamling har aldri tidligere vært lagt ut for salg.

I alt regner Whiskey Auctioneer med å få 10,5 millioner dollar, over 96 millioner kroner, for drikkevarene.

To flasker skal alene være verdt over 18 millioner kroner hver. Blant annet er det snakk om ekstremt sjelden whisky fra produsenter som Macallan, Bowmore og Springbank, ifølge auksjonshusets nettside. Selv kaller selskapet Goodings samling «perfekt», og hevder at «denne samlingen utvilsomt kan beskrives som en av whiskyverdenens viktigste funn».

Prisene stiger kraftig

Ifølge Bloomberg har verdien av sjelden whisky skutt opp i de seneste årene.

For to måneder siden dro auksjonshuset Sotheby's inn i alt 17,4 millioner kroner for 467 flasker eid av en annen amerikansk samler.

Denne inkluderte en Macallan Fine & Rare 60 Year Old fra 1926, som fortsatt er den dyreste whiskyen som noen gang er blitt solgt.

Forøvrig fikk Whiskey Auctioneer tidligere i år over 1,9 millioner kroner for en 50 år gammel japansk whisky av merket Yamazaki.

«Det som i sin tid ble regnet som høydepunktet i japansk whiskyproduksjon, aksepteres nå som en av de mest ønskede og ettertraktede i verden», skrev Whiskey Auctioneer om flasken.