Supermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren

Rekvisitter fra «Supermann» og «Ringenes Herre»-trilogien har fått mest oppmerksomhet rundt neste ukes sjeldne auksjon på auksjonshuset Julians i Los Angeles. Mandag skal 400 gjenstander fra mange av Hollywoods filmklassikere gå under hammeren.

Supermanns kappe og Bilbos pipe ventes å bli solgt for mellom 100.000 og 200.000 amerikanske dollar, ifølge auksjonshuset.

Talsperson Jason DeBord for Julians sier at det er veldig sjeldent å ha noe som fortsatt eksisterer fra «Supermann»-filmen fra 1978 og som identifiserer filmen.

– Den kan bli solgt for bare et par hundre tusen dollar, det kan gå for en halv million dollar, sier DeBord om kappen.

Pipen som ble brukt av Bilbo Lommelun i «Ringenes Herre: Ringens brorskap» er ifølge auksjonshuset det eneste eksemplaret fra filmen som er kjent for å være i samleres hender.

Kappen og pipen vil gå under hammeren sammen med Star Trek-gjenstander, de første som noensinne er blitt auksjonert, ifølge arrangørene. Blant annet vil en jakke som skuespilleren William Shatner brukte da han spilte kaptein Kirk i «Star Trek II: The Wrath of Khan», gå under hammeren. Jakken forventes å bli solgt for 80.000 til 100.000 dollar.

Rekvisitter fra filmer som «Malteserfalken», «Tatt av vinden», «Jurassic Park» og «Forrest Gump» skal også gå under auksjoneres bort.

