Knall og fall for Unilever etter resultatvarsel

Forbrukervaregiganten Unilever straffes hardt på London-børsen tirsdag etter å ha kommet med et resultatvarsel.

Aksjen faller over fem prosent til 4.392 pence på varselet som forteller at selskapet vil levere svakere enn prognosene for topplinjevekst både i år og neste år.

«Resultatvarselet har fått aksjen til å glippe raskere enn en Dove-såpe», skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i en oppdatering tirsdag.

Grønn tvil

Unilever er nå på sine laveste nivåer siden april.

«Unilever er et globalt diversifisert selskap, så salget vil rammes når globale vekstforhold svekkes. Men svakere markeder er ikke det eneste problemet. Hadde Unilever levert som i gamle dager, ville investorer ha blitt tiltrukket av de defensive egenskapene i selskapets forbrukervarer nå globale forhold er mer usikre», fortsetter analysesjefen.

«Istedenfor hersker en følelse av at Unilever ikke har overbevist forbrukerne om sine grønne kvalifikasjoner. Etter vårt syn er masseproduserte, overprisede merkevarer innpakket i plast ikke veien forbrukeretterspørselen kommer til å gå», heter det videre.