XXL-granskere fant prisjuks og 1.350 timer ulønnet arbeid

– Det er ingen av disse historiene som er akseptable. Vi har vært veldig tydelige på at gratisarbeid ikke skal forekomme, sier styreleder Hugo Maurstad til E24.

Torsdag ble en eksterngransking utført av advokatfirmaet DLA Piper på oppdrag fra XXL offentliggjort.

Den viser at det i løpet av en treårsperiode har blitt utført 1.350 timer arbeid i kjeden som de ansatte ikke har fått betalt for.

Ved ett tilfelle fortalte en informant at alarmsystemet i varehuset var ødelagt og at vedkommende ble oppfordret til å sitte nattevakt mot en sekspakning med øl i stedet for betaling.

Styreleder Murstad sier at alle timene med gratisarbeid nå er utbetalt som lønn.

Advokatfirmaet har også funnet åtte «verifiserbare» tilfeller av fiktive varesalg i XXL gjennom en tiårsperiode.

Granskingen kommer etter at E24 i høst har avdekket en rekke kritikkverdige forhold i sportskjeden.