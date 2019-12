Rekordhøy import av smartklokker før jul

– Skal man dømme etter import-tallene, er det større sjanse for å få smartklokke enn langrennsski til jul, heter det i SSBs nye rapport.

November-importen på smartklokker til Norge var på drøyt 60.500 klokker, det høyeste antallet som noen gang er registrert.

Importen av mobiltelefoner falt med rundt 10.000 eksemplarer i de to førjulsmånedene i år sammenlignet med de samme månedene i fjor. Men med tett opp mot 444.000 importerte telefoner er ikke nedgangen større enn 2 prosent.

Det er importert julepynt verdt like over 150 millioner kroner og like over 3.800 tonn sjokolade i oktober og november.

Det er en nedgang på import av vintersportsutstyr over hele linja, med blant annet en nedgang på vel 42 prosent på alpinski, opplyser SSB.

