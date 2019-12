Klokkesalget stuper

En ny rapport fra Foreningen for den sveitsiske klokkeindustrien (FH) viser at det i årets første elleve måneder ble eksportert 18,9 millioner armbåndsur.

Volumet er ned med 13 prosent fra samme periode i fjor og dermed lavere enn noen gang siden 1984.

Svakt i Hongkong

Økt salg av smartklokker får skylden for lavere etterspørsel etter sveitsiske armbåndsur verdt under 1.800 kroner, mens den globale oppbremsingen skal ha rammet salget av dyrere modeller.

I de seneste månedene har også uroen i Hongkong svekket klokkeeksporten, ifølge FH.

Dette er det største markedet for sveitsiske armbåndsur, fulgt av USA og Kina. Fallet i november utgjorde hele 27 prosent, i forhold til samme måned i fjor, hovedsakelig fordi turismen fra fastlandet stupte.

Luksus selger best

Urprodusentenes forening melder imidlertid at utviklingen i forrige måned var «generelt stabil» i resten av verden. Pilene pekte blant annet oppover i USA, Singapore og Japan, mens salget falt i Kina, Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Statistikk for Norge ble ikke vist.

Og til tross for at volumene er lavere, har verdien av sveitsiske ur solgt i utlandet steget med to prosent hittil i år.

Årsaken er utelukkende at antallet solgte luksusur knapt er ned, samtidig som prisene i dette segmentet har steget.